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Общество / Здоровье

За неделю в Псковской области зафиксировали 114 инфарктов и инсультов

18 августа 2026 года, 15:54

На прошлой неделе, с 10 по 17 августа, сотрудники Псковской станции скорой медпомощи зафиксировали 114 случаев острых сердечно-сосудистых патологий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждении.

За неделю в Псковской области зафиксировали 114 инфарктов и инсультов

Фото: Дарья Хваткова

В Единый диспетчерский центр поступило 2 970 вызовов. Из них 2 297 передали выездным бригадам, ещё 277 – в службу Неотложной помощи при поликлиниках.

Экстренных вызовов, требующих немедленного реагирования, было 1 012. Ещё 1 037 не несли угрозы для жизни пациентов, а 667 обращений оказались безрезультатными – помощь либо не потребовалась, либо вызов был ложным.

Чаще всего фельдшеры выезжали в общественные места – 350 раз. К детям Скорая помощь совершила 331 выезд, на места ДТП – 37, на пожары – 27.

Еще 97 пациентов жаловались на симптомы ОРВИ, 84 – на признаки острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт), 30 – на острый инфаркт миокарда.

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