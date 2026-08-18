В Великих Луках планируют расширить площади поликлиники №2

Вместе с ним медучреждение осмотрели министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, главврач Псковской областной больницы Евгений Панферов, руководитель великолукского филиала Денис Цветков и депутат городской Думы Юлия Ярышкина.

Во время общения с пациентами Михаил Ведерников опроверг распространившиеся слухи о том, что поликлинику могут закрыть, а также о прекращении работы процедурного кабинета. Он подчеркнул, что руководство больницы, наоборот, собирает предложения по расширению площадей медучреждения – это, в частности, связано с активной застройкой микрорайона и увеличением числа прикреплённых пациентов.