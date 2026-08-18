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Общество / Здоровье

В Великих Луках планируют расширить площади поликлиники №2

18 августа 2026 года, 12:40

В понедельник, 17 августа, губернатор Михаил Ведерников с рабочим визитом побывал в поликлинике №2 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной больницы. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках планируют расширить площади поликлиники №2

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Вместе с ним медучреждение осмотрели министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, главврач Псковской областной больницы Евгений Панферов, руководитель великолукского филиала Денис Цветков и депутат городской Думы Юлия Ярышкина.

Во время общения с пациентами Михаил Ведерников опроверг распространившиеся слухи о том, что поликлинику могут закрыть, а также о прекращении работы процедурного кабинета. Он подчеркнул, что руководство больницы, наоборот, собирает предложения по расширению площадей медучреждения – это, в частности, связано с активной застройкой микрорайона и увеличением числа прикреплённых пациентов.

В Великих Луках планируют расширить площади поликлиники №2

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Сейчас поликлиника обслуживает более 15 тысяч человек.

«Спасибо, вы меня успокоили», – поблагодарила губернатора местная жительница.

На сегодняшний день в поликлинике ведут приём терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, а также проводится вакцинация и диспансеризация.

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