В Великих Луках планируют расширить площади поликлиники №2

В понедельник, 17 августа, губернатор Михаил Ведерников с рабочим визитом побывал в поликлинике №2 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной больницы. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».
В понедельник, 17 августа, губернатор Михаил Ведерников с рабочим визитом побывал в поликлинике №2 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной больницы. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».
Вместе с ним медучреждение осмотрели министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, главврач Псковской областной больницы Евгений Панферов, руководитель великолукского филиала Денис Цветков и депутат городской Думы Юлия Ярышкина.
Во время общения с пациентами Михаил Ведерников опроверг распространившиеся слухи о том, что поликлинику могут закрыть, а также о прекращении работы процедурного кабинета. Он подчеркнул, что руководство больницы, наоборот, собирает предложения по расширению площадей медучреждения – это, в частности, связано с активной застройкой микрорайона и увеличением числа прикреплённых пациентов.
Сейчас поликлиника обслуживает более 15 тысяч человек.
«Спасибо, вы меня успокоили», – поблагодарила губернатора местная жительница.
На сегодняшний день в поликлинике ведут приём терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, а также проводится вакцинация и диспансеризация.