Лилия Самигуллина назначена директором Института непрерывного образования ПсковГУ

Новый руководитель – выпускница Казанского государственного университета, где она в 2000 году окончила факультет татарской филологии, истории и восточных языков по специальности «филология». В 2004 году Лилия Маратовна защитила кандидатскую диссертацию и стала кандидатом филологических наук.

До прихода в ПсковГУ она работала доцентом в Институте международных отношений, истории и востоковедения, а также руководила программами Центра развития компетенций UNIVERSUM+ в Казанском (Приволжском) федеральном университете. В этом году Лилия Самигуллина прошла повышение квалификации по программе, посвящённой разработке и сопровождению программ дополнительного профессионального образования.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев отметил, что Лилия Маратовна обладает глубокой научной подготовкой и опытом управления образовательными программами в одном из ведущих вузов страны. «Уверен, её компетенции помогут ПсковГУ вывести систему непрерывного образования на новый уровень», – подчеркнул он.

Предыдущий директор института Наталья Милька останется работать в должности заместителя. Это позволит сохранить преемственность и объединить накопленный опыт с новыми подходами к развитию дополнительного образования в университете.