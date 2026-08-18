Белоглиняные трубки для курения нашли псковские археологи

Находка была обнаружена на месте некогда существовавшего здесь немецкого двора. Как пояснил археолог Сергей Салмин, их обилие связано с «шумным и веселым досугом постояльцев». Ранее рекордное количество подобных трубок — две тысячи экземпляров — было найдено под окнами сыновей купца Поганкина.

Но это не единственные находки на месте немецкого двора. Также специалисты отыскали здесь винную и пивную посуду и игральные кости.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь.