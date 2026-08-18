Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Белоглиняные трубки для курения нашли псковские археологи

18 августа 2026 года, 12:57

Фрагменты белоглиняных курительных трубок нашли псковские археологи в девятом Ольгинском раскопе на Завеличье.

Белоглиняные трубки для курения нашли псковские археологи

Фото: Андрей Степанов

Находка была обнаружена на месте некогда существовавшего здесь немецкого двора. Как пояснил археолог Сергей Салмин, их обилие связано с «шумным и веселым досугом постояльцев». Ранее рекордное количество подобных трубок — две тысячи экземпляров — было найдено под окнами сыновей купца Поганкина.

Но это не единственные находки на месте немецкого двора. Также специалисты отыскали здесь винную и пивную посуду и игральные кости.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автоледи из Псковской области заплатила 77 тысяч рублей за 32 штрафа
Сотрудники «Титан-Полимер» прошли обучение по требованиям пищевой безопасности
Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис
Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области
12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей
В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект
Псковские газовики обращают внимание на важность регулярного технического обслуживания газового оборудования
На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей
В Псковской области активно готовятся к зимовке скота

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа