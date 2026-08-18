Псковичам рассказали, как оперативно отреагировать на поломки в доме. Об этом сообщается в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Незамедлительного реагирования аварийных служб требуют различные ситуации, в числе которых запах газа, прорыв трубы, сломанный лифт или отключение света. Сообщить о проблеме можно в приложении «Госуслуги Дом». Способов несколько.

Если произошла авария, на главном экране приложения располагается кнопка «Авария». Нажав на неё, появится номер телефона аварийно-диспетчерской службы многоквартирного дома, который управляющая организация внесла в ГИС ЖКХ.

Звонок по данному номеру – самый быстрый способ сообщить о проблеме. Диспетчер зафиксирует обращение и направит по указанному адресу аварийную бригаду.

Для бытовых неполадок, таких как переполненные контейнеры, неисправный доводчик на двери, и грязь в подъезде – проблем не аварийных, но требующих решения – используется раздел «Заявки» – «Новая заявка».

Там нужно описать проблему, а также приложить фото или видео.

Если же проблема касается всего дома, то при составлении заявки нужно поставить галочку «Коллективная заявка». Это позволит другим жильцам присоединиться к ней. Когда хотя бы один сосед поддержит заявку, её можно будет направить в управляющую организацию. Такие обращения реже остаются без внимания.

Все заявки официально фиксируются в системе и не могут быть потеряны. Статус каждого обращения, в том числе коллективного, можно отследить в приложении.