За незаконную рубку леса в Печорском районе мужчина заплатит 35 млн рублей

В Печорском районе суд вынес приговор мужчине, который без документов вырубил лес на сумму более 35 миллионов рублей. Как сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области, незаконная рубка лесных насаждений велась в период с ноября 2024 по март прошлого года.

Злоумышленник действовал из корыстных побуждений. Он привлёк к работе людей, которые не знали о его преступных планах, и вырубил преимущественно сосны и ели. Часть леса принадлежала арендатору – ООО «ОСКО-ИНВЕСТ», поэтому ущерб был нанесён не только государству, но и компании. В итоге ущерб лесному фонду России превысил 34 миллиона рублей, а организации – более 700 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ) и кража (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Псковской области и межмуниципального отдела МВД России «Печорский»

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 4 годам и 10 месяцам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Кроме того, с осужденного взыскали более 34 млн рублей в бюджет Печорского муниципального округа и почти 665 тысяч рублей в пользу пострадавшей компании.