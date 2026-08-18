Редкие стеклянные украшения нашли псковские археологи

Украшения были найдены в девятом Ольгинском раскопе. Для Пскова стекло — не самый распространённый материал, и каждая такая находка воспринимается археологами как маленькая победа. Как рассказали специалисты, вся коллекция подобных предметов едва насчитывает десяток экземпляров, поэтому обнаружение вещей стало особенно радостным событием.

Стеклянные бусы и два фрагмента стеклянных перстей обнаружили псковские археологи во время раскопок на Завеличье.

Сейчас археологи готовятся к детальному анализу стекла: он поможет понять, откуда эти предметы попали в древний город. По словам археолога Сергея Салмина, похожие находки из других раскопов чаще всего оказывались византийскими изделиями, но не исключено, что речь идёт и о контрафакте – местных имитациях престижных образцов.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь.