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Общество

Редкие стеклянные украшения нашли псковские археологи

18 августа 2026 года, 11:53

Стеклянные бусы и два фрагмента стеклянных перстей обнаружили псковские археологи во время раскопок на Завеличье.

Украшения были найдены в девятом Ольгинском раскопе. Для Пскова стекло — не самый распространённый материал, и каждая такая находка воспринимается археологами как маленькая победа. Как рассказали специалисты, вся коллекция подобных предметов едва насчитывает десяток экземпляров, поэтому обнаружение вещей стало особенно радостным событием.

Редкие стеклянные украшения нашли псковские археологи

Фото: Андрей Степанов

Сейчас археологи готовятся к детальному анализу стекла: он поможет понять, откуда эти предметы попали в древний город. По словам археолога Сергея Салмина, похожие находки из других раскопов чаще всего оказывались византийскими изделиями, но не исключено, что речь идёт и о контрафакте – местных имитациях престижных образцов.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь. 

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