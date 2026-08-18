Первой вице-миссис на конкурсе «Миссис Россия-2026» стала псковичка

Анна Шефер из Пскова, мама четверых детей, завоевала титул первой вице-миссис на всероссийском конкурсе «Миссис Россия-2026». Финал состязания прошёл в Москве.

Как пишет РИА Новости, ещё одна представительница Псковской области – Антонина Спиридонова из Великих Лук, воспитывающая троих детей, стала четвёртой вице-миссис.

Победительницей признана Марина Куклачева – супруга заслуженного артиста РФ Дмитрия Куклачева и невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Второе место заняла петербурженка Татьяна Васильева, третье – Ольга Тарасенко из Новокузнецка.

В этом году в финал конкурса вышли все четыре участницы из Псковской области.

Всего за главный титул боролись женщины из более чем 40 регионов страны – среди них были госслужащие, врачи, художницы, бизнес-леди, юристы, актрисы, тренеры и педагоги. Участие принимали и женщины-матери, и даже бабушки.