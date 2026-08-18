Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Первой вице-миссис на конкурсе «Миссис Россия-2026» стала псковичка

18 августа 2026 года, 11:18

Анна Шефер из Пскова, мама четверых детей, завоевала титул первой вице-миссис на всероссийском конкурсе «Миссис Россия-2026». Финал состязания прошёл в Москве.

Первой вице-миссис на конкурсе «Миссис Россия-2026» стала псковичка

Фото: из группы «Миссис Россия/Миссис Москва – Фонд «Планета Женщин» в «ВКонтакте»

Как пишет РИА Новости, ещё одна представительница Псковской области – Антонина Спиридонова из Великих Лук, воспитывающая троих детей, стала четвёртой вице-миссис.

Победительницей признана Марина Куклачева – супруга заслуженного артиста РФ Дмитрия Куклачева и невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Второе место заняла петербурженка Татьяна Васильева, третье – Ольга Тарасенко из Новокузнецка.

В этом году в финал конкурса вышли все четыре участницы из Псковской области.

Всего за главный титул боролись женщины из более чем 40 регионов страны – среди них были госслужащие, врачи, художницы, бизнес-леди, юристы, актрисы, тренеры и педагоги. Участие принимали и женщины-матери, и даже бабушки.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автоледи из Псковской области заплатила 77 тысяч рублей за 32 штрафа
Сотрудники «Титан-Полимер» прошли обучение по требованиям пищевой безопасности
Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис
Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области
12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей
В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект
Псковские газовики обращают внимание на важность регулярного технического обслуживания газового оборудования
На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей
В Псковской области активно готовятся к зимовке скота

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа