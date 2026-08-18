За неделю в инфекционке в Пскове у семи клещей выявили боррелиоз

На прошлой неделе, с 10 по 16 августа, в лабораториях Псковской областной инфекционной больницы исследовали 27 клещей, снятых с людей. В Пскове у семи из паукообразных выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Всего с начала года специалисты инфекционной больницы проверили 1 431 паразита. Средняя заражённость клещей инфекциями в этом году составляет 37,9%.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона в больницы области с жалобами на укусы обратились 1 870 человек. Чаще всего клещи нападали на людей по месту жительства в дачных товариществах, сельских поселениях, а также в лесах.