Немецкую канализацию времен оккупации нашли археологи на Запсковье

Трубы были найдены на улице Олега Кошевого на месте некогда стоявшего здесь дома. Их изготовила немецкая фирма, работавшая под Дрезденом с 1889 по 1947 год.

Псковские археологи обнаружили канализацию времен Великой Отечественной войны во время раскопок на Запсковье.

Коммуникация здесь была проложена неспроста. Возможно, здесь мог располагаться немецкий штаб или другой стратегически важный объект, предположила археолог Татьяна Ершова.

Кроме того, специалистам удалось найти немецкую бутылку из под пива.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь.