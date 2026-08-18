Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Немецкую канализацию времен оккупации нашли археологи на Запсковье

18 августа 2026 года, 11:14

Псковские археологи обнаружили канализацию времен Великой Отечественной войны во время раскопок на Запсковье.

Трубы были найдены на улице Олега Кошевого на месте некогда стоявшего здесь дома. Их изготовила немецкая фирма, работавшая под Дрезденом с 1889 по 1947 год.

Немецкую канализацию времен оккупации нашли археологи на Запсковье

Фото: Андрей Степанов

Коммуникация здесь была проложена неспроста. Возможно, здесь мог располагаться немецкий штаб или другой стратегически важный объект, предположила археолог Татьяна Ершова.

Кроме того, специалистам удалось найти немецкую бутылку из под пива.

Напомним, в течение полугодия псковские археологи провели серию раскопок на Завеличье и Запсковье. Что еще им удалось найти – читайте здесь. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автоледи из Псковской области заплатила 77 тысяч рублей за 32 штрафа
Сотрудники «Титан-Полимер» прошли обучение по требованиям пищевой безопасности
Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис
Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области
12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей
В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект
Псковские газовики обращают внимание на важность регулярного технического обслуживания газового оборудования
На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей
В Псковской области активно готовятся к зимовке скота

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа