Модернизацию освещения на улице Дзержинского завершают в Кунье

В рабочем посёлке Кунья подходит к концу реализация инициативного проекта по обновлению уличного освещения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, на улице Дзержинского в центре поселка расположены социальные и торговые объекты, административные здания, а также проходит дорога к образовательным учреждениям. Здесь же находится пешеходная зона. Долгое время на данном участке не хватало освещения, что создавало угрозу для безопасности жителей.

Инициатором проекта обновлению уличного освещения выступил ТОС «Пионер».

Общественники предложили осветить аварийно-опасный участок дороги, который находится рядом с территорией самоуправления. Подрядчик уже завершает основные работы – прокладывает кабель, устанавливает кронштейны, монтирует светильники.

На реализацию проекта направили 3,9 млн рублей: 1,21 млн выделили из местного бюджета, 2,69 млн – из регионального. Кроме того, помогли спонсоры, которые предоставили технику и материалы, благодаря чему удалось расширить зону работ.

«Отличный пример командной работы», – отметил губернатор и пожелал территориальному общественному самоуправлению новых успешных проектов.