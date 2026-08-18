Астрофотограф из Псковской области снял полярное сияние

Псковский астрофотограф Пётр Митрофанов запечатлел полярное сияние в Островском районе. Фотографии он опубликовал в сообществе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Атмосферное явление, как поделился астроном-любитель, удалось снять сегодня, 18 августа, над храмом Михаила Архангела в деревне Тонковидово.

У него было всего несколько минут, чтобы запечатлеть сияние.

«Затем туман налетел, в котором даже яркие звезды перестали быть видимыми», – рассказал Петр Митрофанов.