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Общество

Астрофотограф из Псковской области снял полярное сияние

18 августа 2026 года, 10:30

Псковский астрофотограф Пётр Митрофанов запечатлел полярное сияние в Островском районе. Фотографии он опубликовал в сообществе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Астрофотограф из Псковской области снял полярное сияние

Фото Петра Митрофанова

Атмосферное явление, как поделился астроном-любитель, удалось снять сегодня, 18 августа, над храмом Михаила Архангела в деревне Тонковидово. 

У него было всего несколько минут, чтобы запечатлеть сияние. 

«Затем туман налетел, в котором даже яркие звезды перестали быть видимыми», – рассказал Петр Митрофанов.

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