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Общество / Здоровье

Владимир Бируля назначен главврачом стоматологической поликлиники Пскова

18 августа 2026 года, 10:08

В Пскове назначен новый руководитель городской стоматологической поликлиники. Им стал Владимир Бируля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Владимир Бируля назначен главврачом стоматологической поликлиники Пскова

Фото министерства здравоохранения Псковской области

Единое медицинское учреждение было создано в результате реорганизации и теперь объединяет несколько стоматологических отделений: на Октябрьском проспекте, на Юбилейной, а также детское отделение на Сиреневом бульваре.

Нового главного врача выбрали по итогам открытого конкурса, где каждый из претендентов представил свою программу развития поликлиники.

С 17 августа Владимир Бируля официально вступил в должность. Заместитель министра Ирина Жаворонкова уже представила его коллективу медучреждения.

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