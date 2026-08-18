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Общество

Три псковские зоозащитные организации получат субсидии по 250 тысяч рублей

18 августа 2026 года, 09:45

Три некоммерческие организации Пскова стали победителями городского конкурса на получение субсидий для НКО. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Три псковские зоозащитные организации получат субсидии по 250 тысяч рублей

Фото: ПАИ

По его словам, в число победителей вошли автономная некоммерческая организация «Патриот», Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» и автономная некоммерческая зоозащитная организации «ШАНС».

Все они занимаются помощью бездомным животным в Пскове. По итогам конкурса каждая из организаций получит субсидию в размере 250 тысяч рублей.

«Поздравляем победителей и желаем процветания вашему благородному делу!» – подчеркнул глава Пскова.

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