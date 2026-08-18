Три псковские зоозащитные организации получат субсидии по 250 тысяч рублей

Три некоммерческие организации Пскова стали победителями городского конкурса на получение субсидий для НКО. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в число победителей вошли автономная некоммерческая организация «Патриот», Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» и автономная некоммерческая зоозащитная организации «ШАНС».

Все они занимаются помощью бездомным животным в Пскове. По итогам конкурса каждая из организаций получит субсидию в размере 250 тысяч рублей.

«Поздравляем победителей и желаем процветания вашему благородному делу!» – подчеркнул глава Пскова.