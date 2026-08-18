В Великих Луках в результате ДТП госпитализировали мотоциклиста

В Великих Луках произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Инцидент случился у дома №74/2 на Октябрьском проспекте. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

При выезде на главную дорогу водитель машины не пропустил мотоциклиста, и транспортные средства столкнулись. В результате удара байкер получил различные травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение.

На месте работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.