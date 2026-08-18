Мощи святителя Спиридона привезут в Псков 1 сентября

Ковчег с десницей святителя прибыл в Россию с греческого острова Корфу 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня будет находиться в стране до 20 сентября.

В Псков 1 и 2 сентября доставят десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Верующие смогут поклониться одной из наиболее почитаемых святынь православного мира в рамках её принесения в города России, сообщается на сайте Московского патриархата.

Всего маршрут охватит 13 городов: Чебоксары, Казань, Дивеево, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Иркутск, Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург, Владимир и Москву. До Пскова ковчег будет находиться в Санкт-Петербурге с 28 по 31 августа, после чего его доставят в Смоленск.



Одна из главных святынь православного мира будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе 1 и 2 сентября.

Поклониться ковчегу с десницей святителя Спиридона можно будет с 08:00 до 20:00 по адресу: Псковский Кром, 2

Святителя Спиридона Тримифунтского православные верующие почитают как скорого помощника в бедах, покровителя страждущих, нуждающихся и тех, кто обращается к нему с молитвой в сложных жизненных обстоятельствах.