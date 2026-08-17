На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа

В Псковской области с 20 по 22 августа пройдёт 11-й этап Кубка России по ралли «Пушкинские Горы». На старт заявились 64 экипажа, сообщили организаторы.

Как пишет ПАИ, самая многочисленная категория – зачёт 1600Н, где выступят 20 машин. Восемь из экипажей представляют Псковскую область. В этом классе зрители увидят экс-чемпионку России, псковского штурмана Маргариту Гребёнкину, пилота Сергея Соболева и полностью местный экипаж: Виктора Биченко и Ивана Белова.

В зачёте «Наша классика» за победу поборются ещё два экипажа из Псковской области – Ольга Стебихова с Алиной Затравкиной и Денис Баулин с Викторией Семёновой.

Общая протяжённость маршрута составит 272 километра, из которых 85 километров отведены под боевые спецучастки. 20 августа в Опочецком районе пройдут тестовые заезды, 21 августа состоятся церемония открытия и ознакомление с трассой.

Гонка «Пушкинские Горы» носит статус финала Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» и финального этапа чемпионата Псковской области по ралли.