В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ

На улице Энергетиков в Дедовичах горел легковой автомобиль ВАЗ 21074 1998 года выпуска. Информация о возгорании поступила спасателям вечером в субботу, 15 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Огонь успел повредить лакокрасочное покрытие заднего крыла и внутреннюю пластиковую обшивку багажника в районе бензобака. Общая площадь возгорания в транспортном средстве составила один квадратный метр.

Причина пожара пока выясняется.

На месте работали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.