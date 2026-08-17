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Происшествия

В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ

17 августа 2026 года, 17:35

На улице Энергетиков в Дедовичах горел легковой автомобиль ВАЗ 21074 1998 года выпуска. Информация о возгорании поступила спасателям вечером в субботу, 15 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Огонь успел повредить лакокрасочное покрытие заднего крыла и внутреннюю пластиковую обшивку багажника в районе бензобака. Общая площадь возгорания в транспортном средстве составила один квадратный метр.

Причина пожара пока выясняется.

На месте работали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

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