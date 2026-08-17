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Общество

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку

17 августа 2026 года, 17:00

В Петропавловске-Камчатском встретили святыню из Псково-Печерского монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Умиление». Торжественная церемония прошла в пятницу, 14 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку

Фото Псковской епархии

Встречу чудотворной иконы Божией Матери «Умиление» возглавили архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий, а также епископ Югорский и Няганский Михаил. У входа в собор святыню встречал почётный караул морских пехотинцев 40-й гвардейской бригады.

Архиепископ Феодор тепло поприветствовал прихожан и назвал прибытие образа великим событием для Камчатки. Он напомнил, что перед этой древней иконой молились защитники Отечества ещё в старые времена, и поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Псковского и Порховского Матфея и владыку Михаила за то, что жители Камчатки получили возможность поклониться святыне.

После торжественной встречи в соборе отслужили Параклисис Божией Матери.

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