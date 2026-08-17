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Общество

В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы

17 августа 2026 года, 16:38

У Рижской гостиницы в Пскове снова запустили фонтан. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Подрядчик практически завершил все работы на объекте. По его словам, на данный момент специалисты занимаются пусконаладкой оборудования. В этом году фонтан капитально обновили: установили новую систему водоснабжения, которая обеспечит более надёжную и долгую работу, сделали гидроизоляцию и восстановили облицовку.

Борис Елкин также обратился к родителям с просьбой объяснить детям, что купаться в фонтане, лазить по деревьям рядом с ним и кататься на самокатах по гранитной облицовке опасно. Совсем скоро в сквере разместят таблички с правилами поведения.

Глава Пскова призвал бережно относиться к объекту: «Давайте вместе беречь городское благоустройство – так Псков будет оставаться уютным и красивым для всех! Пусть остаток лета обновлённый фонтан радует горожан и дарит хорошее настроение!»

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