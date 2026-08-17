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Общество

Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие

17 августа 2026 года, 17:17

В эту субботу, 22 августа, Великие Луки отметят 860-ю годовщину со дня первого упоминания города в Новгородской летописи. Праздничная программа готовилась целый год – над ней работал Комитет по культуре вместе с городскими учреждениями.

Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие

Фото: Тимур Ушаков / Luki-News

Как рассказал глава администрации Андрей Беляев изданию Luki-News, основные события развернутся на нескольких площадках: площади Вознесения, в Петровском парке, на площади Ленина и площади Александра Матросова. Для зрителей выступят местные творческие коллективы, солисты и приглашённые артисты.

Музыкальная часть праздника пройдёт на Летней эстраде, где выступят великолукские коллективы и исполнители. А на сцене на площади Ленина в этот вечер ожидается яркое шоу с участием финалистки первого сезона шоу «Голос», победительницы проекта «Три аккорда» Анастасии Спиридоновой и кавер-группы «Микрон».

При подготовке программы учли опыт прошлых лет и пожелания горожан, которые собрали после празднования в 2025 году, уточнил глава администрации Великих Лук. Финансирование праздничных мероприятий взял на себя муниципалитет.

Для удобства гостей в день города на нескольких площадках установят общественные туалеты – в Петровском парке, на площади Ленина и на Краснофлотской набережной.

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