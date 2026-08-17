Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии

Псковский городской суд вынес приговор в отношении Льва Шлосберга*, признав его виновным в дискредитации Вооружённых Сил России и распространении ложной информации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области, он проведёт в исправительной колонии общего режима 11 лет и 1 месяц.

Следствие и суд установили, что Шлосберг* публично допускал высказывания, порочащие российскую армию, при этом годом ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Также он умышленно распространял недостоверные сведения о действиях военнослужащих, делая это из политической неприязни (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

При назначении наказания суд учёл предыдущий приговор мирового судьи от 5 ноября 2025 года. Дополнительным ограничением стало лишение права на шесть лет администрировать интернет-ресурсы – сайты, форумы, чаты и группы в соцсетях.

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.