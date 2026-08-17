Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Великие Луки посетил поликлинику №1, чтобы оценить работу Центра здоровья, который открылся здесь в сентябре прошлого года, пишет издание Luki-News.

Новое структурное подразделение создано на базе филиала «Великолукская межрайонная» Псковской областной клинической больницы.

Как пояснила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, такие Центры здоровья будут флагманскими – и в Великих Луках, и в Пскове. Их задача – не лечить уже заболевших, а работать с теми, у кого пока нет диагноза, но есть факторы риска.

В ходе визита глава региона в том числе осмотрел в медучреждении дневной стационар, процедурный кабинет и пообщался с медицинским персоналом.

Поликлиника №1 сегодня обслуживает около 70 тысяч взрослых пациентов. Здесь работают терапевты, педиатры и узкие специалисты, проводятся диагностические исследования и профилактические мероприятия, включая диспансеризацию.