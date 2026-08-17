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Общество

В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения

17 августа 2026 года, 16:16

В Великолукском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Вскувица. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Переправа находится на 3-м км дороги Великие Луки – Ушицы. Подрядчик уже установил балки пролётного строения. Теперь предстоит смонтировать систему водоотвода, обустроить дорожное покрытие на подходах к мосту и построить очистные сооружения. Для безопасности здесь появятся тротуары, освещение и ограждения.

Новый мост будет длиной 54 погонных метра. В его основе – свайное основание и пролётное строение из предварительно напряжённых балок.

В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На работы из федерального бюджета выделили порядка 313 млн рублей. Завершить капитальный ремонт планируют уже в ноябре этого года.

После обновления мост обеспечит надёжный подъезд к деревне Суханово.

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