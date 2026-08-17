В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения

В Великолукском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Вскувица. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Переправа находится на 3-м км дороги Великие Луки – Ушицы. Подрядчик уже установил балки пролётного строения. Теперь предстоит смонтировать систему водоотвода, обустроить дорожное покрытие на подходах к мосту и построить очистные сооружения. Для безопасности здесь появятся тротуары, освещение и ограждения.

Новый мост будет длиной 54 погонных метра. В его основе – свайное основание и пролётное строение из предварительно напряжённых балок.