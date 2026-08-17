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Спорт / Соревнования

В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам

17 августа 2026 года, 15:54

В Псковской области пройдут региональные старты по лыжероллерам, посвящённые памяти заслуженного тренера России Павла Мищенкова. Соревнования пройдут на базе «Юность» в Островском районе, сообщили в областной Федерации лыжных гонок.

В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам

Фото Федерации лыжных гонок Псковской области

Как пишет Псковское агентство информации, участники разыграют медали в четырёх возрастных категориях – от самых маленьких спортсменов 2016 года рождения до более опытных лыжников 2009 года рождения и старше.

Программа состязаний рассчитана на три дня. Первый день, 19 августа, посвятят спринту свободным стилем, где участникам предстоит преодолеть 800 и 1400 метров.

На следующий день, 20 августа, лыжники поборются в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанциях 3, 5 и 10 километров.

Завершатся соревнования 22 августа кроссом, протяжённость которого будет варьироваться от 1 до 4 километров в зависимости от возрастной группы спортсменов.

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