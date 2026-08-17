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Общество

Еще 28 единиц оружия и 500 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области

17 августа 2026 года, 15:15

Еще 28 единиц оружия и 500 боеприпасов к ним изъяли росгвардейцы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Росгвардии по региону.

Еще 28 единиц оружия и 500 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

С 10 по 16 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели более 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

По их итогам были выявлены семь административных правонарушений: одно – в области частной охранной деятельности, шесть – в области оборота оружия. «Из оборота изъято 28 единиц оружия и более 500 боеприпасов», – отметили в ведомстве.

Управление Росгвардии по Псковской области призывает владельцев гражданского оружия заблаговременно позаботиться о перерегистрации разрешительных документов. Подать заявление на продление срока действия разрешений на хранение и ношение оружия необходимо не позднее чем за 30 суток до истечения их срока. Обратиться с документами следует в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Подать их можно через «Госуслуги».

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