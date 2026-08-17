Малолетняя узница концлагеря рассказала о чудесном спасении отца по молитве Николаю Угоднику

Вера и молитва спасли отца малолетней узницы фашистского концлагеря Анны Зюзиной, когда тот, бежав из германского плена, увяз в болотной трясине и уже готов был погибнуть. Об этом 92-летняя жительница Псковской области рассказала пресс-службе всероссийского проекта «Истоки. Школа».

Анна Яковлевна попала в концлагерь в возрасте двух лет. Вместе с другими жителями приграничной деревни – стариками, женщинами и детьми – ее угнали на территорию Эстонии, когда наступающая Красная армия прорывала немецкую оборону. В 1943 году её отец был арестован и отправлен в Германию, откуда совершил дерзкий побег. «Создалась такая ситуация, что там то ли охрана ослабла, то ли что-то было. И вот брат не побежал, а он побежал. В общем, никто нигде его не выдал. Никому. И прибежал домой», – поделилась воспоминаниями Анна Зюзина.

Самым страшным эпизодом на пути к дому стало болото, в которое угодил беглец. По словам Анны Яковлевны, отец не любил вспоминать этот период, но однажды рассказал семье историю своего чудесного спасения. «Он в какое-то болото попал. Попал в трясину. И уже, говорит, болотная жижа в рот пошла. И сказал: «Я молился Николаю Угоднику». И все дела. А потом вдруг оказалось, лежу на берегу. Вот так, верь, не верь. Такая история была», – цитирует рассказ отца Анна Зюзина.

Она добавила, что ее бабушка всегда молилась Николаю Угоднику и именно его почитала спасителем сына. Сама Анна Яковлевна, пережившая ужасы концлагеря, призвала молодое поколение беречь свою страну.

«Молодым людям сказала бы, чтобы, конечно, учились и физически себя развивали. И, конечно, думали, что лучше России земли нет. И, значит, надо уметь её защитить, если это потребуется. А так прилагать силы, чтобы она становилась лучше, краше, богаче, могущественнее», – подчеркнула малолетняя узница.