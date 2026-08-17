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Общество

Участники Международного фестиваля молодежи приедут в Псковскую область

17 августа 2026 года, 13:00

Участники Международного фестиваля молодежи приедут в Псковскую область в рамках программы региональной встречи. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

Участники Международного фестиваля молодежи приедут в Псковскую область

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Первый заместитель министра молодёжной политики Псковской области Екатерина Тимофеева приняла участие в форуме «Бирюса» в Красноярском крае.

В рамках всероссийского семинара-совещания она защитила программу региональной встречи для участников Международного фестиваля молодёжи. После основной программы в Екатеринбурге в регион приедет делегация из 20 иностранцев.

«Для них подготовлена насыщенная и яркая программа, которая покажет всю красоту и самобытность нашего региона. Программу оценивали эксперты во главе со статс‑секретарём Росмолодёжи Денисом Ашировым», – отметили в Центре молодежи.

Эта программа даст возможность не просто рассказать о Псковской области, а по-настоящему познакомить молодежь из разных стран с её культурой, историей и людьми. «Гордимся результатом и ждём гостей!» – подчеркнули в Центре.

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