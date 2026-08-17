Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями»

Театр кукол из Иваново покажет на сцене Псковского областного театра кукол три постановки: «Гусёнок», «Какого цвета счастье» и «Кукла. Блокадная история».

««Большие гастроли» – это всегда событие и для зрителей, и для театра. Это обмен энергией и новые впечатления», – поделились в Театрально-концертной дирекции и напомнили, что касса театр кукол в Пскове возобновит работу 2 сентября.