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Культура / Театр

Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями»

17 августа 2026 года, 12:40

Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями». Пройдут они с 22 по 27 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями»

Фото: ТКД Псковской области
Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями»

Фото: ТКД Псковской области
Ивановский театр кукол посетит Псков с «Большими гастролями»

Фото: ТКД Псковской области

Театр кукол из Иваново покажет на сцене Псковского областного театра кукол три постановки: «Гусёнок», «Какого цвета счастье» и «Кукла. Блокадная история».

««Большие гастроли» – это всегда событие и для зрителей, и для театра. Это обмен энергией и новые впечатления», – поделились в Театрально-концертной дирекции и напомнили, что касса театр кукол в Пскове возобновит работу 2 сентября.

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