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Общество

Участие в Международной премии «Признание» принимает Псковский цирк

17 августа 2026 года, 14:45

Участие в ежегодной Международной профессиональной цирковой премии «Признание» – 2026 принимает Псковский цирк. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации Пскова.

Участие в Международной премии «Признание» принимает Псковский цирк

Фото Управления культуры администрации Пскова

Голосование уже стартовало и продлится до 15 сентября. В этом году Псковский цирк представлен в номинации «Детская цирковая студия года».

«Премия объединяет представителей циркового искусства со всей страны и призвана отметить талант, профессиональное мастерство и вклад артистов, коллективов и специалистов в развитие циркового искусства», – отметили в Управлении.

Участие в ней является для Псковского цирка еще одной возможностью рассказать о своих талантливых ребятах и их достижениях, большой работе наставников.

«В каждой номинации можно отдать свой голос только один раз. Давайте поддержим Псковский цирк и наших юных артистов!» – подчеркнули в Управлении культуры.

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