В ДТП с тремя автомобилями в Стругокрасненском округе пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате ДТП с участием легковых автомобилей и фуры в Стругокрасненском округе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла вчера 16 августа, на 246-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Сверетово. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и касательно столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После этого легковушка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi.