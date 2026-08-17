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Происшествия / ДТП

В ДТП с тремя автомобилями в Стругокрасненском округе пострадали шесть человек

17 августа 2026 года, 08:59

Шесть человек, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате ДТП с участием легковых автомобилей и фуры в Стругокрасненском округе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла вчера 16 августа, на 246-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Сверетово. По предварительным данным, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и касательно столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После этого легковушка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi.

В ДТП с тремя автомобилями в Стругокрасненском округе пострадали шесть человек

Фото Псковской сводки

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, которого сразу направили в медицинское учреждение. 

На месте происшествия работали бригады медицины катастроф и скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Координировал работу лично временно исполняющий обязанности начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Кабишев.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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