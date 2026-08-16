Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады

Псковская детская городская поликлиника с 17 по 28 августа будет выдавать медицинские справки для посещения детских садов по ускоренному графику. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Псковской области, дополнительно в эти дни в поликлинике можно будет сдать соскоб на энтеробиоз.
Детям, которые обслуживаются в отделениях на улицах Шестака, 4 и Петровской, 49, следует обращаться на Петровскую, 49. Справки будут выдавать в кабинете № 41, анализ на энтеробиоз проведут в кабинете № 43.
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Для пациентов отделений на улицах Алтаева, 22 и Кузнецкой, 21 прием организуют на Кузнецкой, 21. Справки оформят в кабинете № 135, соскоб на энтеробиоз можно сдать в кабинете № 116. Пункты будут работать по будням с 8:00 до 15:00.
Для оформления необходимо прийти вместе с ребенком. Родителю или законному представителю нужно взять с собой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и полис ОМС. Направление от участкового педиатра не потребуется: анализ проведут в день обращения, а справку оформят сразу после него.
Уточнить информацию можно в колл-центре поликлиники по телефонам 29-45-76 и 29-45-77.