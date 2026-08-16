Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады

Псковская детская городская поликлиника с 17 по 28 августа будет выдавать медицинские справки для посещения детских садов по ускоренному графику. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Псковской области, дополнительно в эти дни в поликлинике можно будет сдать соскоб на энтеробиоз.

Детям, которые обслуживаются в отделениях на улицах Шестака, 4 и Петровской, 49, следует обращаться на Петровскую, 49. Справки будут выдавать в кабинете № 41, анализ на энтеробиоз проведут в кабинете № 43.