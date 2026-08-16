Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»

Форум состоялся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Его программа была посвящена профессиональному самоопределению, развитию компетенций и построению карьерных траекторий. Молодые люди посещали профильные встречи и предприятия, общались с представителями работодателей, участвовали в проектной работе и знакомились с перспективами стажировок.

Дарья Новикова и Марина Костюшко из Псковской области стали участницами Всероссийского молодёжного образовательного форума «ОстроVа», прошедшего в Южно-Сахалинске с 10 по 16 августа. Как сообщили в «Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области», представительницы региона вошли в число 350 участников, отобранных для участия в программе.

Работа велась в трёх возрастных и профессиональных треках — для школьников, студентов и работающей молодёжи. Особое внимание уделили искусственному интеллекту, медицине, строительству, энергетике, туризму, авиации и креативным индустриям. Также участники могли подготовить свои инициативы для грантового конкурса Росмолодёжи.

Марина Костюшко впервые приняла участие в проекте Росмолодёжи. Она отметила, что форум помог ей познакомиться с опытом предприятий и получить навыки создания собственных инициатив. В дальнейшем псковичка намерена подготовить проект для грантового конкурса, который может быть реализован в Псковской области.

Для Дарьи Новиковой это была вторая поездка на Сахалин. По ее словам, за прошедшие два года Южно-Сахалинск заметно изменился, а насыщенная программа форума позволила собрать полезные контакты и идеи. «Форум встретил палящим солнцем, а провожает кучей контактов и инсайтов. «Острова» больше не про сам Сахалин, а про людей, которые хотят менять страну».

Полученный опыт участницы планируют использовать в работе над инициативами для Псковской области.