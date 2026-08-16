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Общество

В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы

16 августа 2026 года, 15:16

Новые теневые навесы появятся на прогулочных площадках 14 детских садов Пскова. Работы проводят в рамках подготовки дошкольных учреждений к новому учебному году, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Современные конструкции установят в детских садах № 10 «Незабудка», № 20, № 21, № 31 «Росинка», № 32 «Чебурашка», № 33 «Огонёк», № 34 «Радуга», № 35 «Ромашка», № 37 «Кораблик», № 38 «Умка», № 39 «Малышок» и № 40 «Ручеёк». Также навесами оборудуют территории Центра развития ребенка — детского сада № 41 и детского сада № 42 «Журавлик».

В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы

фото пресс-служба администрации Пскова

Помимо обновления прогулочных зон, учреждения проводят косметические ремонты, приобретают оборудование и приводят в порядок территорию. Приёмка образовательных организаций Пскова к началу учебного года уже завершилась: комиссия проверила 91 учреждение.

Работа по замене и установке малых архитектурных форм в детсадах города ведется ежегодно. Теневые навесы позволят детям гулять на свежем воздухе в более комфортных условиях, защищая их от солнца и осадков.

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