Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»

Проект «Площадка нашей мечты», подготовленный коллективом Ашевской средней школы, стал победителем конкурса Фонда Тимченко «Добрый спорт». Об этом рассказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

Инициатива нацелена на поддержку детского любительского спорта. Благодаря победе у школы планируют привести в порядок спортивную площадку, закупить спортивную форму и организовать несколько мероприятий для детей.

Елена Иванова отметила, что успех школы важен не только для её педагогов и учеников, но и для всего Бежаницкого округа. Она поблагодарила команду учреждения за активность, настойчивость и стремление воплощать полезные идеи.

Глава округа также призвала жителей участвовать в конкурсах и не бояться предлагать собственные проекты, которые могут сделать территорию более сильной и спортивной.