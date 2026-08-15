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Общество / Здоровье

В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку

15 августа 2026 года, 17:05

Новую воркаут-площадку оборудовали в Финском парке Пскова по просьбам жителей. Теперь любители активного образа жизни смогут продолжать тренировки после пробежек на турниках и брусьях, сообщил в своем мессенджере Макс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку

Финский парк остаётся одним из популярных мест для прогулок и занятий спортом: здесь регулярно бегают, занимаются физкультурой и проводят время на свежем воздухе.

Развитие общественных пространств в Пскове продолжается, по словам главы региона, с учётом предложений и пожеланий горожан.

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