Купание на трех пляжах Псковской области запретили

В их числе муниципальный пляж на Гороховом озере в Островском округе, пляж пансионата «Маево» на озере Смертном в Новосокольническом округе, «Мальская долина» на озере Мальском в Печорском округе, а также пляжи отеля «Плесков» и базы отдыха «Лукоморье» на Псковском озере.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области продолжают контролировать качество воды и песка в местах отдыха Псковской области. По данным на 14 августа, для купания пригодны 18 водоемов и пляжей региона.

Безопасными признаны пляж турбазы «Алоль» на озере Зверино в Пустошкинском округе, пансионат «Кривск» в Печорском округе и санатории «Гороховое озеро» в Островском округе и «Голубые озера» в Невельском округе. Также требованиям отвечают зоны отдыха детских лагерей «Мультирайдерс», «Ленок», «Зеркальный», «Звездный», «Юный железнодорожник», «Алые паруса», «Радуга» и «Космос».

В то же время купание запрещено на городском пляже Пскова на реке Великой, на городском пляже Великих Лук на реке Ловати и в озере Балаздынь возле лагеря «Березка» в Великолукском округе. В Пскове и у лагеря «Березка» санитарным нормативам не соответствует вода, в Великих Луках — вода и песок.

Всего специалисты отобрали 37 проб воды для санитарно-химического анализа, 67 — для микробиологического исследования и 39 проб песка. Псковичам рекомендуют выбирать только официальные пляжи и учитывать установленные на берегах предупреждающие знаки.