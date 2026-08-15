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Общество / Здоровье

Кардиолог Кузуб призвала не заменять лечение сердца БАДами

15 августа 2026 года, 13:55

Биологически активные добавки не должны использоваться как замена назначенной врачом терапии сердечно-сосудистых заболеваний, заявила заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в эфире «Серебряного дождя».

Кардиолог Кузуб призвала не заменять лечение сердца БАДами

фото Псковской правды

По ее словам, пациенты нередко приобретают большое число добавок, рассчитывая улучшить состояние сердца и сосудов. Однако при заболеваниях необходимы методы лечения с подтвержденной эффективностью.

«Я за доказательную медицину. Если препарат не лечит и не вредит — он ничего не делает», — сказала Кузуб. - Витамин D я рекомендую почти всем. Омегу – тоже, особенно при рисках сердечно-сосудистых заболеваний. И витамин С – база. Но это не панацея. Это лишь дополнение к образу жизни и терапии», - уверяет врач. 

 Полный материал - «Рабочего давления не бывает». Кардиолог Кузуб о том, как спасти сердце

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