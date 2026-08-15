Кардиолог Кузуб призвала не заменять лечение сердца БАДами

По ее словам, пациенты нередко приобретают большое число добавок, рассчитывая улучшить состояние сердца и сосудов. Однако при заболеваниях необходимы методы лечения с подтвержденной эффективностью.

«Я за доказательную медицину. Если препарат не лечит и не вредит — он ничего не делает», — сказала Кузуб. - Витамин D я рекомендую почти всем. Омегу – тоже, особенно при рисках сердечно-сосудистых заболеваний. И витамин С – база. Но это не панацея. Это лишь дополнение к образу жизни и терапии», - уверяет врач.



Полный материал - «Рабочего давления не бывает». Кардиолог Кузуб о том, как спасти сердце

