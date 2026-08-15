Псковская команда выступает на соревнованиях «Путь ВОИНа» в Волгограде

Команда «9 ударный» псковского филиала Центра «ВОИН» участвует во Всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа» в Волгограде. По итогам жеребьевки курсанты из Псковской области вышли на пятикилометровый маршрут четвертыми, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отборочный этап проходит с 14 по 16 августа на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В соревнованиях участвуют более 200 курсантов из 18 регионов России. Четыре сильнейшие команды получат право выступить в финале, который состоится с 5 по 13 сентября в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.