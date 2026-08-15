Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Псковская команда выступает на соревнованиях «Путь ВОИНа» в Волгограде

15 августа 2026 года, 09:09

Команда «9 ударный» псковского филиала Центра «ВОИН» участвует во Всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа» в Волгограде. По итогам жеребьевки курсанты из Псковской области вышли на пятикилометровый маршрут четвертыми, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отборочный этап проходит с 14 по 16 августа на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В соревнованиях участвуют более 200 курсантов из 18 регионов России. Четыре сильнейшие команды получат право выступить в финале, который состоится с 5 по 13 сентября в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Псковская команда выступает на соревнованиях «Путь ВОИНа» в Волгограде

фото пресс-службы Центра «ВОИН»

Участникам предстоит пройти 15 испытаний, объединенных в пятикилометровый марш-бросок. Программа включает доставку боекомплекта, скрытное передвижение, метание учебных гранат, ориентирование на местности, разведение огня, преодоление водной преграды и полосу препятствий.

Курсанты также продемонстрируют навыки стрельбы из пневматической винтовки, условного разминирования, работы в экипировке РХБЗ, оказания первой помощи и эвакуации пострадавшего. Отдельные этапы посвящены управлению FPV-дронами и применению беспилотников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам