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Общество / Здоровье

В Великих Луках начали лечить хроническую боль в спине методом РЧД

15 августа 2026 года, 12:22

В великолукском межрайонном филиале Псковской областной больницы начали проводить радиочастотную денервацию позвоночных суставов. Новая малоинвазивная процедура помогает пациентам с хронической болью в спине и доступна бесплатно по полису ОМС, рассказал в своем канале Макс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Радиочастотная денервация, или РЧД, проводится под местной анестезией и не требует разрезов либо общего наркоза. Во время вмешательства врач точечно воздействует на нервные структуры, которые формируют болевой синдром.

Ожидается, что обезболивающий эффект после процедуры может сохраняться в течение года и дольше. При необходимости лечение можно повторить.

В Великих Луках начали лечить хроническую боль в спине методом РЧД

Направление на радиочастотную денервацию выдаёт врач-невролог — в случаях, когда медикаментозная терапия, лечебная физкультура и физиотерапия не дают необходимого результата. Окончательное решение о наличии показаний к процедуре принимает нейрохирург.

Внедрение РЧД стало одним из результатов модернизации медицинского учреждения и привлечения специалистов. Развитие современных методов лечения в муниципалитетах региона ведётся в том числе в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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