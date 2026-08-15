В Великих Луках начали лечить хроническую боль в спине методом РЧД

В великолукском межрайонном филиале Псковской областной больницы начали проводить радиочастотную денервацию позвоночных суставов. Новая малоинвазивная процедура помогает пациентам с хронической болью в спине и доступна бесплатно по полису ОМС, рассказал в своем канале Макс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Радиочастотная денервация, или РЧД, проводится под местной анестезией и не требует разрезов либо общего наркоза. Во время вмешательства врач точечно воздействует на нервные структуры, которые формируют болевой синдром.

Ожидается, что обезболивающий эффект после процедуры может сохраняться в течение года и дольше. При необходимости лечение можно повторить.