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Политика / Выборы

Подготовка общественных наблюдателей ведется на конкретных примерах - Наталья Исакова

14 августа 2026 года, 17:59

Подготовка общественных наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы ведется в Псковской области на конкретных примерах, подчеркнула заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области Наталья Исакова.

Подготовка общественных наблюдателей ведется на конкретных примерах - Наталья Исакова
Наталья Исакова
Фото Андрея Степанова

«В избирательной кампании 2026 г. завершается очень важный этап – это процесс регистрации партий и кандидатов для участия в выборах», - напомнила она, комментируя доклад «Выборы - 2026: на «экваторе электоральной кампании» Центра общественно-политических проектов и коммуникаций.

«Несомненно, на предстоящих выборах конкуренция партий и кандидатов будет обеспечена широким участием партий. 11 партий участвуют в выборах в Госдуму. При этом партии представляют интересы различных групп населения. Значительная конкуренция будет и на выборах в Законодательное собрание Псковской области. Выдвинуто 352 кандидата по спискам, 92 по одномандатным округам», - отметила эксперт.

«Параллельно с работой избирательных комиссий Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области организует работу по подготовке общественного наблюдения в дни голосования. Традиционно на участках будут наблюдатели от региональной Общественной палаты. Все наши наблюдатели проходят обучение, знакомятся с изменениями в законодательстве, актуализируют знания о своих правах и обязанностях. На практических примерах в процессе обучения разбирается порядок действий. Важно, что благодаря наблюдателям мы получаем объективную информацию о ситуации на любом участке нашего региона, а их в эту кампанию – 567», - сообщила Наталья Исакова.

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