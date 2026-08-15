Первый день фестиваля «Лешуга» собрал 9 тысяч гостей

Первый день фестиваля «Лешуга» посетили около 9 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Для гостей подготовили насыщенную программу: гастрономические активности, образовательные площадки, семейные развлечения и вечерние концерты.

В течение дня участники фестиваля побывали на мастер-классах по приготовлению блюд из яблок, увидели шоу с дрессированными собаками и гастро-шоу. Также в программе прошли лекции, круглые столы и дегустационная сессия.

Особое внимание организаторы уделили музыкальной части. Вечерние концерты завершили первый фестивальный день: зрители подпевали артистам, танцевали и делились яркими впечатлениями.

Фестиваль «Лешуга» продолжает работу. Впереди у гостей — новые события, встречи, гастрономические открытия и развлекательная программа.