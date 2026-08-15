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Общество

Молодых режиссеров приглашают в лабораторию «Сказки народов России»

15 августа 2026 года, 10:18

Ассамблея народов России стала партнером новой творческой лаборатории ОN Лаб - лаборатории для молодых режиссёров театра и кино. Участникам предлагается переосмыслить сказки народов России с помощью театрального и кинематографического искусства, рассказали организаторы.

Курируют проект холдинг «ОN Медиа» и театр «Мастерская №12 Никиты Михалкова». Лаборатория будет работать по направлениям: «Режиссёр театра» и «Режиссёр кино».

Молодых режиссеров приглашают в лабораторию «Сказки народов России»

В театральном направлении участники создают эскизы будущих постановок на профессиональной сцене «Мастерской «12». Работа победителя станет полноценным спектаклем, который войдёт в репертуар театра в 2027 году. Также рассматривается выпуск аудиоверсии на сервисе КИОН Строки, а музыку к ней создаст ОN Лейбл.

Молодые режиссёры, выбравшие кинематографическое направление, снимут короткометражные документальные фильмы о работе лаборатории. Лучший проект покажут в онлайн-кинотеатре КИОН. Его автор также получит грант на создание нового фильма и возможность пройти стажировку по съёмочной площадке проекта КИОН.

Лаборатория стартовала в Москве 5 августа. Заявки принимаются до 20 октября 2026 года. Участвовать могут выпускники и старшие курсы режиссёрских факультетов старше 18 лет из всех регионов России, стран БРИКС и дружественных государств.

По итогам конкурсного отбора жюри определяет по пять перспективных заявок в каждой из двух заявок.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте лаборатории: on-media.ru/lab 

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