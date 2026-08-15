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Общество

В Псковской области за ночь уничтожили четыре беспилотника

15 августа 2026 года, 11:28

Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы в воздушном пространстве Псковской области минувшей ночью, 15 августа. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности при угрозе атаки БПЛА. Услышав характерный звук беспилотника, его падения или работу систем ПВО, следует отойти от окон и оставаться в помещении. Выходить на улицу в такой ситуации не рекомендуется.

При обнаружении беспилотника или его обломков нельзя приближаться к месту падения и трогать найденные предметы. О полёте либо падении БПЛА необходимо оперативно сообщить по номеру 112 или в ЕДДС Псковской области: 8 (8112) 72-52-00.

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