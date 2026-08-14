Попасть на прием к врачу вне зависимости от места прикрепления могут великолучане. Об этом в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском» рассказал руководитель филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Денис Цветков.

Как пишут «Luki-News», жители Великолукского района и Великих Лук могут записаться к любому врачу в любую поликлинику вне зависимости от учреждения, к которому они прикреплены. Такое нововведение внедрили для повышения доступности медицинской помощь для граждан.

«У нас каждый день имеются свободные слоты у терапевтов, и люди могут записаться, не ожидая очереди. Ее и не надо ждать, потому что наша задача за счет того, что все унифицировано, открыто – обеспечить максимальную доступность для населения», – подчеркнул руководитель филиала «Великолукский межрайонный» больницы

По закону, как напомнил Денис Цветков, срок ожидания приема специалиста узкого профиля составляет не более 14 дней. Медицинские учреждения, расположенные в Великолукском районе и Великих Луках, в указанный период укладываются.

«Государственная медицина становится доступнее, мы стремимся увеличить и улучшить ее качество», – подытожил гость программы «Лики Лук».

Напомним, записаться к врачу можно при личном обращении в медучреждение, по телефону, через «Госуслуги», региональный портал записи к врачу и бот в МАХ.