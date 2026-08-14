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Общество

Еще 30 населенных пунктов Псковской области обеспечат стабильным интернетом

14 августа 2026 года, 17:17

Еще 30 населенных пунктов Псковской области обеспечат стабильным интернетом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил начальник Управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов.

Еще 30 населенных пунктов Псковской области обеспечат стабильным интернетом

Фото из соцсетей Виталия Рахманова

По его словам, Псковская область вошла в четверку пилотных регионов России, где совместно с Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком» апробируют принципиально новый подход к обеспечению сельских территорий стабильным интернетом.

Виталий Рахманов отметил, что 30 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 1000 жителей отобрали совместно с главами округов, детально изучив инфраструктурные возможности, личные обращения граждан и коллективные заявки.

Начальник «цифрового» управления пояснил, что в данный проект вошли те населенные пункты, где уже была создана базовая инфраструктура за счет федеральных средств, в том числе в рамках реализации президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Теперь же оптику заведут непосредственно в частные домохозяйства.

До конца текущего года специалисты проведут строительно-монтажные работы, после чего жители отобранных населенных пунктов получат стабильный интернет.

«Для жителей сельских территорий это качественно иной уровень жизни: комфортная удалённая работа, доступ к дистанционному обучению для детей, современным цифровым сервисам, онлайн-банкингу и маркетплейсам. Продолжаем работать над тем, чтобы современные технологии были одинаково доступны каждому, независимо от географии проживания!» – подчеркнул Виталий Рахманов.

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