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Общество

Фестиваль «Музыка на воде» примут Великие Луки

14 августа 2026 года, 17:35

Фестиваль «Музыка на воде» примут Великие Лукию. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Михаила Ведерникова с городской молодежью, сообщил глава региона в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Фестиваль «Музыка на воде» примут Великие Луки

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По его словам, город однозначно может стать площадкой для ярких молодежных фестивалей и мероприятий. Совсем скоро там откроется Дом молодежи, вместе с которым у ребят появятся новые возможности для развития, творчества и отдыха.

«Внутри уже сейчас всё продумано до мелочей. Ребята попросили предусмотреть место для репетиций и выступлений музыкальных групп. И оно обязательно будет! В новом пространстве обустроим современный концертный зал и студию звукозаписи», – поделился Михаил Ведерникова.

Губернатор уточнил, что в 2027 году в городе пройдет молодежный образовательный форум «Воздух». В этом году мероприятие оставило у ребят массу позитивных впечатлений. Также в ближайшее время в Великих Луках впервые проведут соревнования по уличной культуре и спорту. Локацией станет местный скейт-парк.

«Также договорились, что город примет «Музыку на воде»», – добавил глава региона. В планах – добавить к программе фестиваля заезд на сапбордах.

«В Великих Луках много талантливых ребят – сделаем всё, чтобы помочь им реализовать самые смелые идеи», – подытожил Михаил Ведерников.

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