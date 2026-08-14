Денежные переводы с телефона знакомого завершились для островича штрафом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2025 года мужчина, находясь в микрорайоне «Строитель» Острова, тайно взял смартфон знакомого и, введя пин-код, зашел в мобильное приложение банка. В общей сложности острович перевел на свой электронный кошелек 58 тысяч 190 рублей.

Украденными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину полностью и добровольно возместил потерпевшему весь причиненный ущерб.

Островский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.