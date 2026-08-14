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Общество / Здоровье

Кардиолог объяснила, действительно ли болезни сердца «молодеют»

14 августа 2026 года, 16:33

Правда ли, что сердечно-сосудистые заболевания начали находить у пациентов молодого возраста и это является тревожным звоночком, в эфире «Анамнеза» на радио «Серебряный дождь» рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной больницы Алина Кузуб. Об этом пишет ПАИ.

Кардиолог объяснила, действительно ли болезни сердца «молодеют»

Фото: ПАИ

По её словам, все болезни «помолодели», в том числе и сердечные.

«В последние годы сместился акцент с лечения самой катастрофы заболевания на раннюю выявляемость», – обратила свое внимание Алина Кузуб.

Кардиолог отметил, что на сегодняшний день существуют методики обнаружения даже предвестников каких-либо факторов риска. Это, в частности, шаг вперед в медицине, позволяющий предотвратить катастрофу еще на самом начальном этапе.

«Чем лучше мы обследуем, чем более мы осторожны, тем быстрее мы выявляем заболевания. Даже если немного повышается давление, это уже нужно лечить», – подчеркнула заместитель главного врача по региональному сосудистому центру ПОКБ.

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