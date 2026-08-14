Кардиолог объяснила, действительно ли болезни сердца «молодеют»

Правда ли, что сердечно-сосудистые заболевания начали находить у пациентов молодого возраста и это является тревожным звоночком, в эфире «Анамнеза» на радио «Серебряный дождь» рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной больницы Алина Кузуб. Об этом пишет ПАИ.

По её словам, все болезни «помолодели», в том числе и сердечные.

«В последние годы сместился акцент с лечения самой катастрофы заболевания на раннюю выявляемость», – обратила свое внимание Алина Кузуб.

Кардиолог отметил, что на сегодняшний день существуют методики обнаружения даже предвестников каких-либо факторов риска. Это, в частности, шаг вперед в медицине, позволяющий предотвратить катастрофу еще на самом начальном этапе.

«Чем лучше мы обследуем, чем более мы осторожны, тем быстрее мы выявляем заболевания. Даже если немного повышается давление, это уже нужно лечить», – подчеркнула заместитель главного врача по региональному сосудистому центру ПОКБ.