50 специалистов филиала «Защитники Отечеств» из разных регионов России посетили Псковскую область

В Псковской область приехали порядка 50 специалистов филиалов фонда «Защитники Отечества» из разных регионов России. Об этом в своем канале в МАХ сообщила руководитель псковского филиала «Защитников Отечества» Надежда Васильева.

По её словам, в регионе в настоящее время работают специалисты из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Башкортостана, ДНР, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, Тверской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Курганской, Тульской, Калининградской, Свердловской, Орловской, Ярославской, Московской, Ульяновской, Тюменской, Курской, Кемеровской, Самарской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской и Владимирской областей.

Вместе с сенатором РФ от Псковской области Алексеем Наумцом и советником председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Светланой Грохотовой специалисты посетили Паломнический центр «Обитель».