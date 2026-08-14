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Общество

50 специалистов филиала «Защитники Отечеств» из разных регионов России посетили Псковскую область

14 августа 2026 года, 15:30

В Псковской область приехали порядка 50 специалистов филиалов фонда «Защитники Отечества» из разных регионов России. Об этом в своем канале в МАХ сообщила руководитель псковского филиала «Защитников Отечества» Надежда Васильева.

50 специалистов филиала «Защитники Отечеств» из разных регионов России посетили Псковскую область

Фото из соцсетей Надежды Васильевой

По её словам, в регионе в настоящее время работают специалисты из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Башкортостана, ДНР, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, Тверской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Курганской, Тульской, Калининградской, Свердловской, Орловской, Ярославской, Московской, Ульяновской, Тюменской, Курской, Кемеровской, Самарской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской, Кировской и Владимирской областей.

Вместе с сенатором РФ от Псковской области Алексеем Наумцом и советником председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Светланой Грохотовой специалисты посетили Паломнический центр «Обитель».

50 специалистов филиала «Защитники Отечеств» из разных регионов России посетили Псковскую область

Фото из соцсетей Надежды Васильевой

Его директор Юлия Зайцева познакомила гостей с тем, как в области выстраивается система реабилитации ветеранов СВО и их родных, где гармонично соединяются психологическая помощь, духовная поддержка и физическая реабилитация.

«Для нас особенно ценно, что гости смогли воочию увидеть наши практики – теперь в своих регионах они смогут уверенно презентовать эти возможности и помочь большему числу ветеранов и семей бойцов получить необходимую поддержку», – подытожила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе.

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